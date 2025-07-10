Врач рассказала, как спать днем, чтобы проснуться бодрым

Во взрослом возрасте многие мечтают о возвращение тихого часа. Однако, спать по несколько часов днем уже не рекомендуется. Чтобы не проснуться с больной головой, отдыхать следует не более получаса, такой совет озвучила в беседе с «Газетой.Ru» врач-сомнолог, эндокринолог Дарья Лебедева.
— В первые 30 минут вы находитесь на поверхности сна — в быстрой его стадии. А вот если вы проспали больше 30−40 минут, организм может провалиться в фазу медленного сна. И если вас разбудит будильник или внезапный звонок, вы останетесь с головной болью и спутанностью мыслей. Поэтому основное правило — спим не более 30 минут, — считает медик.
Доктор уточнила, что лучшее время для отдыха — период с 13.00 до 15.00, дневной сон лучше устраивать в полумраке и тишине.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что возможность полчаса вздремнуть днём позволяет мозгу отдохнуть и делает человека более внимательным, бдительным, креативным и продуктивным. Кроме того, у тех, кто спит днём, заметно повышается настроение.
При этом, постоянная тяга ко сну днем может быть связана с образом жизни. Например, плотный ужин с высоким содержанием углеводов может снизить утреннюю бодрость, передает 360.ru.