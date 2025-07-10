Врач рассказала, как спать днем, чтобы проснуться бодрым

— В первые 30 минут вы находитесь на поверхности сна — в быстрой его стадии. А вот если вы проспали больше 30−40 минут, организм может провалиться в фазу медленного сна. И если вас разбудит будильник или внезапный звонок, вы останетесь с головной болью и спутанностью мыслей. Поэтому основное правило — спим не более 30 минут, — считает медик.