10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 29 городов имеют статус дружественных детям и подросткам. Об этом сообщила директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Надежда Васильченко в Минске во время Национального форума по этой теме, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Надежды Васильченко, реализация инициативы в Беларуси начала развиваться с 2006 года и приближается к 20-летнему рубежу. С 2018 года инициатива носит название «Город, дружественный детям и подросткам» и рассматривается как платформа для достижения Целей устойчивого развития на местном уровне.
«В 2025 году состоялось заседание координационного совета по реализации платформы. В итоге к реализации платформы присоединились Витебск, Ошмяны и Несвиж. За годы реализации инициативы по решению координационного совета 29 городам присвоено почетное звание “Город, дружественный детям и подросткам”, — сказала Надежда Васильченко. Она уточнила, что сейчас такой статус носят Светлогорск, Вилейка, Бобруйск, Борисов, Брест, Пинск, Добруш, Волковыск, Жодино, Слуцк и др.
Глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рустам Хайдаров пояснил, что инициатива ЮНИСЕФ «Города, дружественные детям и подросткам» стартовала в 1996 году. Она работает в 40 странах, в том числе в Беларуси. Ее цель — создание лучших условий координации и взаимодействия органов власти на местах для учета интересов и потребностей детей.
«Безусловно, в Беларуси очень сильные социальные программы, сильная социальная инфраструктура на местах. Но мы говорим о том, как можно улучшить координацию, взаимодействие и самое главное — создать платформу для участия детей и молодых людей в процессе принятия решений, которые касаются именно их», — отметил Рустам Хайдаров.
В качестве примера инициативы в действии он рассказал о создании по предложению детей скейт-парка. «Это очень простой пример. Конечно же, здесь мы говорим о таких сервисах, как, например, центры, дружественные подросткам, где молодые люди и подростки могут получить консультацию по проблемам и вопросам касательно их физического развития, психологического благополучия и так далее», — заметил глава представительства ЮНИСЕФ.
По его словам, преимущество этой программы в том, что она позволяет более детально проанализировать данные в отношении детей на местном уровне, а детям, выражая свое мнение и свои пожелания, — взаимодействовать с органами власти для учета их интересов при распределении финансирования.
Рустам Хайдаров заметил, что звание города, дружественного детям и подросткам, не так просто получить. «В Беларуси 29 городов уже имеют такое почетное звание. Более 40 изъявили желание присоединиться (к инициативе. — Прим. БЕЛТА). Отрадно видеть живой интерес и желание у руководителей на местах получить это звание. То есть действительно это гордое звание. Но чтобы его получить, нужно очень много работать в интересах детей», — подчеркнул он. -0-