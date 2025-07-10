В Беларуси 29 городов имеют статус дружественных детям и подросткам

Рустам Хайдаров заметил, что звание города, дружественного детям и подросткам, не так просто получить. «В Беларуси 29 городов уже имеют такое почетное звание. Более 40 изъявили желание присоединиться (к инициативе. — Прим. БЕЛТА). Отрадно видеть живой интерес и желание у руководителей на местах получить это звание. То есть действительно это гордое звание. Но чтобы его получить, нужно очень много работать в интересах детей», — подчеркнул он. -0-