Жителей российского региона попросили поменьше тратить электричество

Ранее URA.RU сообщало, что в Подмосковье из-за мощного грозового циклона без электричества остались 73 населенных пункта. Погибших и пострадавших нет, сообщили в экстренных службах. За сутки были повалены более 300 деревьев и повреждены 11 автомобилей.