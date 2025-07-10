Жителей российского региона попросили поменьше тратить электричество

Новгородцам рекомендовали не включать лишние приборы.
Жителям Великого Новгорода порекомендовали временно сократить потребление электричества. Обращение связано с аварией на подстанции «Восточная», из-за которой часть города осталась без света. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов.
«Прошу новгородцев с пониманием отнестись к ситуации. Необходимо ограничить использование электрических приборов до понедельника, чтобы не перегрузить резервные линии. Это поможет быстрее стабилизировать энергоснабжение после восстановления подстанции», — заявил Александр Дронов в своем telegram-канале.
Авария произошла на подстанции «Восточная», из-за чего часть жилых районов на торговой стороне города осталась без электричества. Сейчас электроэнергия подается по резервным каналам, и от умеренного потребления зависит устойчивость системы до полного восстановления.
Ранее URA.RU сообщало, что в Подмосковье из-за мощного грозового циклона без электричества остались 73 населенных пункта. Погибших и пострадавших нет, сообщили в экстренных службах. За сутки были повалены более 300 деревьев и повреждены 11 автомобилей.