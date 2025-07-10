Кац направил верховному лидеру Ирана послание о «длинной руке Израиля»

26 июня агентство Fars со ссылкой на источники заявило, что власти Израиля могли использовать при ударах по иранским территориям боеприпасы с обедненным ураном. По данным журналистов, предварительная проверка проанализировала все места, куда попали боеприпасы, и там обнаружили следы урана. Несмотря на это, выводы не являются окончательными — было организовано дополнительное расследование.