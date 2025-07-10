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Кац направил верховному лидеру Ирана послание о «длинной руке Израиля»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац во время выступления перед выпускниками школы летчиков Военно-воздушных сил страны заявил, что их выпускная церемония является посланием верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац во время выступления перед выпускниками школы летчиков Военно-воздушных сил страны заявил, что их выпускная церемония является посланием верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

— Эта выпускная церемония служит прямым посланием диктатору Хаменеи. Длинная рука Израиля дотянется до вас в Тегеране, Тебризе, Исфахане и везде, откуда вы попытаетесь угрожать и причинять вред Израилю, — высказался министр.

Он добавил, что в случае возобновления израильских атак по Ирану они будут еще более мощными, чем прежде, передает Reuters.

26 июня Али Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем по итогам конфликта. 24 июня граждане страны устроили массовые торжества в Тегеране в честь «победы» в конфликте против израильского режима. Центральным местом проведений мероприятия стала площадь Энекеляб-э Эслами.

26 июня агентство Fars со ссылкой на источники заявило, что власти Израиля могли использовать при ударах по иранским территориям боеприпасы с обедненным ураном. По данным журналистов, предварительная проверка проанализировала все места, куда попали боеприпасы, и там обнаружили следы урана. Несмотря на это, выводы не являются окончательными — было организовано дополнительное расследование.