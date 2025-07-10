Экономист рассказала, какие продукты подорожают из-за конфликта РФ и Азербайджана

Также специалист пояснила, что введение дополнительных проверок не означает автоматическую приостановку импорта продукции из Азербайджана. По ее словам, российский рынок остается важным направлением для Баку, и терять эту нишу никто не заинтересован — экономическая целесообразность превышает политические разногласия, которые, как она выразилась, со временем будут разрешены.