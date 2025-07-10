Экономист рассказала, какие продукты подорожают из-за конфликта РФ и Азербайджана

Цены на фрукты и овощи могут повыситься из-за конфликта России и Азербайджана. О том, какие товары могут подорожать, рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова.
По ее словам, к концу лета — началу осени вероятен рост цен на айву, гранат и инжир. Проданова предположила, что в случае отсутствия урегулирования политической ситуации подорожание может составить 10−15 процентов.
При этом она подчеркнула, что поводов для беспокойства из-за возможного дефицита помидоров и абрикосов нет: продукция имеется в достаточном объеме, а ее изначальная цена была завышенной, поэтому для потребителей серьезных последствий не ожидается.
Также специалист пояснила, что введение дополнительных проверок не означает автоматическую приостановку импорта продукции из Азербайджана. По ее словам, российский рынок остается важным направлением для Баку, и терять эту нишу никто не заинтересован — экономическая целесообразность превышает политические разногласия, которые, как она выразилась, со временем будут разрешены.
— Нельзя сбрасывать со счетов продукцию, импортируемую из Турции, Туркмении, Марокко, Китая, Ирана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана. Говорить о взрывном росте цен на плодоовощную продукцию преждевременно. Как говорят: «Свято место пусто не бывает». Наша страна сталкивалась с этим уже не раз, — заявила Наталья Проданова в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня».
Ранее экономист Александр Тимофеев рассказал, какие продукты подешевеют в ближайшее время. По его словам, цены на картофель к концу лета останутся на текущем уровне или пойдут вниз из-за дождливого лета. Уже фиксируется снижение стоимости яиц, некоторых молочных продуктов, макаронных и крупяных изделий.