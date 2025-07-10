Милонов раскритиковал идею Гурулева о введении «налога на достойную старость»

Заместитель председателя думского комитета по защите семьи Виталий Милонов раскритиковал идею «налога на достойную старость». По его мнению, бюджет от этого не расстроится, а «люди расстроятся».
— Да уж, мы сколько раз возвращались к этой теме налога на бездетность во всех модификациях, и всегда эта идея получала максимально негативные отзывы от всех органов и власти и от политических групп. Эта идея не решает ни одной проблемы, и денег ты особо не заработаешь, и бюджет не пополнится, и люди расстроятся, — заявил Милонов.
Он считает, что подобные нововведения не поспособствуют стимуляции экономики и вызовут «только озлобление в обществе». Кроме того, он добавил, что вопрос наличия детей — не вопрос желания человека.
— Мы понимаем, что вопрос наличия детей, и я это говорю как многодетный отец, это не всегда вопрос желания человека, иногда нет возможности, даже физиологической. Поэтому, конечно, нужно вместо того, чтобы наказывать бездетных — наоборот, ставить в пример тех, у кого много детей, — приводит его слова «Газета.Ru».
Утром того же дня стало известно, что депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград» предложил ввести специальный «налог на достойную старость» для тех граждан, которые не имеют детей. Он рассказал, что во время разговора с бывшим губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным поднял вопрос о том, кто должен помогать человеку в старости, который жил для себя и не завел детей.