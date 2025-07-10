Милонов раскритиковал идею Гурулева о введении «налога на достойную старость»

— Да уж, мы сколько раз возвращались к этой теме налога на бездетность во всех модификациях, и всегда эта идея получала максимально негативные отзывы от всех органов и власти и от политических групп. Эта идея не решает ни одной проблемы, и денег ты особо не заработаешь, и бюджет не пополнится, и люди расстроятся, — заявил Милонов.