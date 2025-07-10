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Назван способ выбрать вкусные и свежие морские гребешки

Шеф-повар Котовский посоветовал выбирать морские гребешки по цвету и запаху.

Источник: Комсомольская правда

Морские гребешки — отличная закуска для любителей морепродуктов. Чтобы выбрать вкусное и свежее лакомство, следует обратить внимание на цвет и запах гребешков. Такой совет в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» озвучил шеф-повар владивостокского ресторана Роман Котовский.

— Цвет у замороженного гребешка должен быть белым. Легкий налет, легкая корочка, слегка оранжевый или желтый цвет — признаки гребешка пожившего и уже заветренного, — объяснил специалист.

Эксперт добавил, что рыбный запах тоже признак испортившегося продукта. У хорошего гребешка свежий, немного прохладный запах моря.

Ранее 360.ru сообщил, что российский рынок сейчас по большей части наполнен отечественными морепродуктами. Речь идет о гребешках, устрицах, морских ежах и других моллюсках. Их доля на российском рынке выросла до 60−70%.

Тем временем RT рассказал о пользе средиземноморской диеты, которая характеризуется, в том числе, употреблением морепродуктов.