Макролеон Бонапарт снова в седле: Французский президент опять грозится отправить войска на Украину

Весь 2024 год главной идеей-фикс президента Франции Эммануэля Макрона была отправка своих солдат на Украину. Да и до того такие заявления звучали. Но тогда никто воинственных замашек Макрона не поддержал, и он поумерил пыл. А 10 июля 2025 года французский президент снова включил старую, уже заезженную пластинку.
«Мы увеличиваем численность этих объединённых сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, способных быть задействованными в крупном столкновении. Они также смогут включать других европейских партнёров и быть предоставленными в распоряжение НАТО», — заявил Макрон на пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером.
По словам Макрона, эти 50 тыс. солдат будут состоять из французов и британцев, и именно они, дескать, будут призваны стать гарантами безопасности на Украине. Звучит гордо, хотя Стармер быстро всё испортил, заявив, что «франко-британская коалиция ждёт всех желающих принять участие». Впрочем, он же и добавил, что командных структур у штаба пока нет, и они только разрабатываются.
Ранее KP.RU сообщил, что Франция и Британия пытается создать ядерный тандем в попытке противостоять надуманной ими же «российской угрозе».