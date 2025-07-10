Макролеон Бонапарт снова в седле: Французский президент опять грозится отправить войска на Украину

По словам Макрона, эти 50 тыс. солдат будут состоять из французов и британцев, и именно они, дескать, будут призваны стать гарантами безопасности на Украине. Звучит гордо, хотя Стармер быстро всё испортил, заявив, что «франко-британская коалиция ждёт всех желающих принять участие». Впрочем, он же и добавил, что командных структур у штаба пока нет, и они только разрабатываются.