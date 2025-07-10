Разметку ночью нанесут на 18 участках дорог в Минске

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 10 июля на 18 участках нанесут дорожную разметку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ночью планируется нанесение дорожной разметки на МКАД (от пр. Партизанского до ул. Ташкентской), ул. Есенина (от ул. Рафиева до пр. Дзержинского), ул. Ваупшасова (от ул. Радиальной до ул. Долгобродской), ул. Байкальской, ул. Алибегова, ул. Домбровской, ул. Бельского, ул. Кнорина (от ул. Севастопольской до б. Толбухина), ул. Лынькова, ул. Казинца, ул. Тарханова, ул. Ангарской, ул. Мазурова, ул. Шаранговича, ул. Уборевича, ул. Горецкой (от ул. Шаранговича до ул. Лобанка), ул. Одинцова и ул. Федорова.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог. -0-