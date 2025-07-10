Разметку ночью нанесут на 18 участках дорог в Минске

Ночью планируется нанесение дорожной разметки на МКАД (от пр. Партизанского до ул. Ташкентской), ул. Есенина (от ул. Рафиева до пр. Дзержинского), ул. Ваупшасова (от ул. Радиальной до ул. Долгобродской), ул. Байкальской, ул. Алибегова, ул. Домбровской, ул. Бельского, ул. Кнорина (от ул. Севастопольской до б. Толбухина), ул. Лынькова, ул. Казинца, ул. Тарханова, ул. Ангарской, ул. Мазурова, ул. Шаранговича, ул. Уборевича, ул. Горецкой (от ул. Шаранговича до ул. Лобанка), ул. Одинцова и ул. Федорова.