Бойцы ВС РФ держали раненого сослуживца в сознании стихом из «Брата 2»

Солдат Вооруженных сил России с позывным «Юфер» 30 километров нес на себе раненых сослуживцев под обстрелами украинской армии. Он нес их на себе четыре дня: двигаться можно было только ранним утром или вечером. Сначала боец тащил одного раненого, а затем возвращался ко второму.