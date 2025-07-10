Бойцы ВС РФ держали раненого сослуживца в сознании стихом из «Брата 2»

Российские военные в зоне спецоперации использовали необычный способ, чтобы не дать раненому сослуживцу потерять сознание — они вслух читали ему стихотворение из фильма «Брат 2», известное строками о тропинке, леске и колосках в поле.
Сообщается, что бойцы штурмовали новый опорный пункт на Сватовском направлении, во время чего один из них был ранен. Сослуживцы оперативно оказали ему первую помощь и эвакуировали в безопасное место.
Чтобы поддержать товарища, они начали вместе читать строки стихотворения «Родное» детского писателя Владимира Орлова, прославившегося благодаря фильму «Брат 2».
Их старания увенчались успехом: раненый боец выжил и сейчас идет на поправку, сообщает Life.ru.
Солдат Вооруженных сил России с позывным «Юфер» 30 километров нес на себе раненых сослуживцев под обстрелами украинской армии. Он нес их на себе четыре дня: двигаться можно было только ранним утром или вечером. Сначала боец тащил одного раненого, а затем возвращался ко второму.
Медицинская сестра Елена Круглова вместе с ассистентами спасла жизни 30 военным ВС РФ после атаки украинского FPV-беспилотника.