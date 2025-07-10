Россиянка побывала в Абхазии и посоветовала туда не ездить

Туристка из Петербурга побывала в Абхазии и посоветовала не ездить туда тем, кто любит заграничные курорты с другим уровнем комфорта. По словам россиянки, это может вызвать у них разочарование, поскольку «там все не так». Об этом пишет ИА ЕЛЬ.