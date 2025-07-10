Россиянка побывала в Абхазии и посоветовала туда не ездить

Туристка из Петербурга побывала в Абхазии и посоветовала не ездить туда тем, кто любит заграничные курорты с другим уровнем комфорта. По словам россиянки, это может вызвать у них разочарование, поскольку «там все не так». Об этом пишет ИА ЕЛЬ.
Путешественница отметила, что комфорт — это не про Абхазию. Женщина заявила, что столкнулась с трудностями уже на границе: очередь затянулась на несколько часов, несмотря на то, что КПП она проходила на автобусе.
Чтобы добраться до такси или общественного транспорта, потребовалось пересечь реку Псоу.
Серьезной проблемой стало также отсутствие нормального покрытия мобильной связи и интернета. При этом сим-карта, купленная по пути, может оказаться либо слишком дорогой, либо вовсе нерабочей, добавила россиянка.
Ранее продюсер Александра Басария принес официальные извинения за свои резкие высказывания о приезжающих из России туристах. Он заявил, что его «Фонд кино Абхазии» никак не аффилирован с правительственными ведомствами республики.