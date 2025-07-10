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Онколог перечислила способы снизить риск рака на 20%

Онколог Шамрикова: смена привычек может снизить риск развития рака на 20%

Источник: Комсомольская правда

Повседневные привычки значительно влияют на риски развития рака. Об этом заявила в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» онколог Валентина Шамрикова. Врач также рассказала, как снизить эти риски.

— Очень многое зависит от нашего образа жизни: отказ от курения, алкоголя, избыточного употребления красного мяса, соляриев и использование SPF-средств могут снизить риск рака примерно на 20%, — считает доктор.

По словам медика, очень многое зависит и от генетической предрасположенности. Именно поэтому, людям, у которых есть родственники с онкологией, важно проходить соответствующие обследования, как минимум, на несколько лет раньше самого раннего случая заболевания в семье.

По данным 360.ru, среди первых признаков онкологии можно отметить резкое изменение веса без видимых причин. Опасение должны вызывать и визуальные изменения, такие как асимметрия лица или необычный оттенок кожи.

Ранее RT сообщил, что Федеральное медико-биологическое агентство России направило в Минздрав документы для получения разрешения на применение онковакцины. Полностью завершён трёхгодичный цикл доклинических исследований, подтвердивший безопасность отечественного препарата.