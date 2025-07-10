Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) впали в панику из-за атак российской армии на здания ТЦК. Об этом в четверг, 10 июля, рассказали в пророссийском подполье.
— После ударов ВС России по отделам ТЦК среди украинских военкомов началась паника. Многие хотят уволиться и сбежать с территории Украины в Румынию, так как работать под русскими обстрелами боятся, идти на фронт тоже, но жить на Украине им также страшно из-за вероятной мести от родственников тех, кого они за все эти годы незаконно отправили в ВСУ, — приводит слова источника РИА Новости.
Ранее несколько взрывов произошло в территориальных центрах комплектования в Харькове и городе Запорожье. Изначально об этом сообщили представители украинской армии, позже эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.
В тот же день винницкий территориальный центр прекратил свою работу на фоне «напряженной ситуации в стране».
6 июля российская армия ударила по ТЦК в Кременчуге. Интересно, что незадолго до этого удара жители Украины начали активно передавать представителям Вооруженных сил России координаты ТЦК. В частности, один из украинцев направил координаты кременчугского центра отряду операторов беспилотников «Сталинские соколы» в социальных сетях.