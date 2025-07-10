Инвестстратег Бахтин: ставки по ипотеке могут снизиться до 15% к концу года

В России могут значительно снизиться ставки по ипотечным кредитам уже в текущем году, такой прогноз озвучил в беседе с корреспондентом издания «Газета.ru» инвестиционный стратег Александр Бахтин.
— В базовом сценарии до конца 2025 года рыночные ставки по ипотеке могут откатиться до 15%, — считает специалист.
Эксперт уточнил, что такой сценарий возможен только при условии, что Центробанк продолжит снижать ключевую ставку. Тогда, вслед за ЦБ, и российские банки смогут себе позволить уменьшать ставки по ипотеке.
Ранее RT сообщил, что идея выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заёмщика и минимизировать возможность использования льготных программ для инвестиций встретила поддержку Министерства финансов России. Уточняется, что таким образом, семейная ипотека будет в первую очередь направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо.
6 июня 2025 года Совет директоров Центробанка принял решение о снижении ключевой ставки. На своем историческом максимуме — 21% — ставка продержалась с октября 2024 года. Сейчас её показатель составляет 20%, передает телеканал «Царьград».