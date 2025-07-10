Инвестстратег Бахтин: ставки по ипотеке могут снизиться до 15% к концу года

Ранее RT сообщил, что идея выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заёмщика и минимизировать возможность использования льготных программ для инвестиций встретила поддержку Министерства финансов России. Уточняется, что таким образом, семейная ипотека будет в первую очередь направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо.