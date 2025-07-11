Жаркая погода спровоцировала нашествие саранчи в Славянском районе

Полчища саранчи атаковали поля в Славянском районе. В Россельхозцентре по Краснодарскому краю мониторят ситуацию. По словам специалистов, пока это первая волна нашествия вредителя.
«Специалисты регионального филиала Россельхозцентр проводят постоянный мониторинг состояния популяции саранчовых, выявление мест обитания вредителя. На сегодняшний день выхода саранчи из плавней и заселения сельхозкультур не отмечен», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Погодные условия складываются благоприятно для развития саранчи. Из-за жары плавни постепенно освобождаются от воды, создавая благоприятную среду для развития насекомого.
Следует отметить, что камыш является одним из любимых видов пищи для саранчи, и именно их заросли часто выбираются для гнездования.