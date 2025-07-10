Российский космонавт Платонов полетит на МКС в составе миссии Crew-11

Стич рассказал, что от старта корабля Crew Dragon до стыковки с МКС не должно пройти более 39 часов. Ожидается, что стыковка с МКС произойдет около 03.00 по восточному времени США (07:00 мск) 2 августа. Максимальная продолжительность полета не превысит 40 часов, сказал он.