Российский космонавт Платонов полетит на МКС в составе миссии Crew-11

Российский космонавт Олег Платонов войдет в состав миссии Crew-11, ее запуск к Международной космической станции (МКС) намечен на 31 июля, сообщил директор программы NASA по коммерческим пилотируемым полетам Стив Стич.
«Мы нацелены произвести запуск не позднее 31 июля с площадки 39 на космодроме Кеннеди. Это произойдет примерно в 12:09 по восточному времени США (17.09 по мск)», — заявил он на брифинге.
Стич рассказал, что от старта корабля Crew Dragon до стыковки с МКС не должно пройти более 39 часов. Ожидается, что стыковка с МКС произойдет около 03.00 по восточному времени США (07:00 мск) 2 августа. Максимальная продолжительность полета не превысит 40 часов, сказал он.
Эта миссия станет 19-м полетом корабля Crew Dragon с использованием ракеты Falcon 9, пояснил Стич.
Напомним, в марте частью миссии Crew-10 стал российский космонавт Кирилл Песков.
Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix планирует начать трансляции выходов астронавтов в космос, кроме того, на платформе будут показывать пуски ракет.