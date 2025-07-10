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КДП аэропорта Симферополь планируется открыть в середине 2026 года

На объекте завершены основные строительно-монтажные работы.

Источник: Аргументы и факты

Ввод в эксплуатацию командно-диспетчерского пункта (КДП) международного аэропорта Симферополь запланированы на середину 2026 года. Состояние дел на строительной площадке было проверено 10 июля руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым в рамках его визита в Крым.

Ядров подчеркнул, что проект объекта разрабатывался с учетом новейших стандартов институтом «Аэропроект», который подчиняется агентству.

Описывая будущий КДП, высота которого достигнет 58 метров, Ядров подчеркнул, что благодаря высоте и широкому обзору диспетчеры получат превосходную видимость, а также он будет оборудован современной российской автоматизированной системой управления.

Постройка нового командно-диспетчерского пункта в аэропорту Симферополь — это значительный шаг в развитии авиационной инфраструктуры Крыма, подчеркнул глава Росавиации, цитата которого размещена в Telegram-канале организации.