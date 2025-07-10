КДП аэропорта Симферополь планируется открыть в середине 2026 года

Ввод в эксплуатацию командно-диспетчерского пункта (КДП) международного аэропорта Симферополь запланированы на середину 2026 года. Состояние дел на строительной площадке было проверено 10 июля руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым в рамках его визита в Крым.