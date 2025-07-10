Покончившего с собой Старовойта готовят к похоронам: что известно о церемонии захоронения

Прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом прошло в Москве.
Бывший глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым в Подмосковье 7 июля 2025 года. Предпожительно он покончил с собой в своем доме в Одинцовском районе. Ранее он был снят с должности по указу президента РФ Владимира Путина. 11 июля Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве прошла церемония прощания. Теперь идет подготовка к похоронам. Что известно о цереминии захоронения — в материале URA.RU.
Старовойта похоронят на элитном кладбище.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Москве состоялось прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Фоторепортаж.
Экс-министр транспорта России Роман Старовойт будет предан земле на Смоленском кладбище, расположенном в центре Санкт-Петербурга. Некрополь считается одним из наиболее статусных в городе: захоронения здесь производятся преимущественно для видных общественных, культурных и государственных деятелей. На его территории можно найти могилы известных личностей: актрисы Анны Самохиной, режиссера Алексея Балабанова, художника Григория Гурьянова.
Кладбище условно разделено на старую часть, где сохранились захоронения XVIII века, и новые участки для современных погребений. Журналисты отметили наличие свежих могил, датированных 2025 годом, а также специальные зоны для захоронения урн с прахом.
Старовойта похоронят на элитном кладбищеФото: Илья Московец © URA.RU.
Местоположение могилы.
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Место погребения Старовойта расположено примерно в 100 метрах от часовни Ксении Блаженной. Этот участок считается одним из наиболее престижных на Смоленском кладбище. Право на захоронение в этой части кладбища обычно предоставляется по распоряжению городских властей — преимущественно для представителей искусства и государственных служащих.
Приобрести место могут и состоятельные граждане, готовые заплатить сумму от одного миллиона рублей. Городские власти окажут содействие при организации похорон Романа Старовойта, который начинал свою профессиональную деятельность в Петербурге и впоследствии занял пост министра транспорта, передает «СтарХит».
Место захоронения готовят к церемонииФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Подготовительные работы к церемонии.
Подготовка могилы для Романа Старовойта началась с утра. Корреспонденты «СтарХита» отметили особую ухоженность одной из аллей кладбища: у входа работали коммунальные службы — одни очищали территорию от сорняков, другие подметали дорожки и приводили в порядок прилегающие к будущему месту захоронения участки.
В непосредственной близости от будущей могилы трудились пять человек: двое занимались уборкой, трое копали землю. Представители администрации кладбища и рабочие отказались от комментариев относительно подготовки к церемонии погребения бывшего министра транспорта России. Похороны состоятся 11 июля. URA.RU будет освещать данное мероприятие.