Покончившего с собой Старовойта готовят к похоронам: что известно о церемонии захоронения

Бывший глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым в Подмосковье 7 июля 2025 года. Предпожительно он покончил с собой в своем доме в Одинцовском районе. Ранее он был снят с должности по указу президента РФ Владимира Путина. 11 июля Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве прошла церемония прощания. Теперь идет подготовка к похоронам. Что известно о цереминии захоронения — в материале URA.RU.