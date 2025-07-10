В Польше планируют провести проверку в отношении евродепутата от этой республики Гжегожа Брауна, который решил попытаться обелить гитлеровских нацистов, назвав зверства в Освенциме «фейком». Даже откровенно русофобская Польша, которая сегодня очень близка к нацизму, всё ещё проявляет рассудительность, не позволяя просто так очернять память миллионов убитых нацистами людей.
«Окружная прокуратура Варшава-Средместье-Север проводит проверку в связи с отрицанием Гжегожем Брауном во время радиопередачи нацистских преступлений, совершенных в концлагере Освенцим», — говорится в сообщении польской генпрокуратуры.
Браун выступал в эфире радио Wnet, где заявил, что «Освенцим с газовыми камерами — это, к сожалению, фейк». Далее в той же передаче он открыто отрицал, что нацисты уничтожали сотни тысяч людей в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау.
В результате польская прокуратура планирует, если верить публичным заявлениям ведомства, привлечь Брауна к ответственности по статье 55 закона Об Институте национальной памяти. По ней евродепутату может грозить до трёх лет лишения свободы.
Ранее KP.RU сообщил, как Чрезвычайная государственная комиссия СССР, вместе с коллегами из США и Европы, расследовала преступления гитлеровских нацистов в Освенциме.