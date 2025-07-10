В Польше планируют провести проверку в отношении евродепутата от этой республики Гжегожа Брауна, который решил попытаться обелить гитлеровских нацистов, назвав зверства в Освенциме «фейком». Даже откровенно русофобская Польша, которая сегодня очень близка к нацизму, всё ещё проявляет рассудительность, не позволяя просто так очернять память миллионов убитых нацистами людей.