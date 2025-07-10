Бывшего директора РАЭК Гребенникова арестовали по обвинению в госизмене

Гребенникову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ (выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации сведений, составляющих гостайну). К преступлениям по данной статье также относится переход на сторону врага или оказание помощи иностранному государству, направленной против безопасности России.