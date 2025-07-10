Бывшего директора РАЭК Гребенникова арестовали по обвинению в госизмене

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте экс-руководителя Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова. Ему инкриминируется государственная измена. Информация об этом появилась на сайте Лефортовского суда.
Гребенникову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ (выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации сведений, составляющих гостайну). К преступлениям по данной статье также относится переход на сторону врага или оказание помощи иностранному государству, направленной против безопасности России.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Каких-либо деталей по делу не приводится.
Летом 2025 года бывшего директора РАЭК признали виновным в незаконном обороте наркотических веществ и приговорили к семи годам лишения свободы.
РАЭК — некоммерческая организация, объединяющая ключевых игроков интернет-индустрии. Организация регулярно проводит тематические и отраслевые мероприятия, в числе которых «Премия Рунета», «Russian Internet Week» и «Российский интернет-форум (РИФ)».
Ранее сообщалось, что профессора СПбГУ Суворова арестовали за проукраинский лозунг в соцсетях.