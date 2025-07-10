Куда сходить в Самаре в выходные: афиша с мероприятиями и развлечениями на 12 и 13 июля

Выходные 12 и 13 июля в Самаре обещают быть насыщенными и разнообразными. Жителей и гостей города ждут прогулки по историческим местам, творческие пленэры и мастер-классы, показы фильмов под открытым небом, выставки живописи и бесплатные концерты на свежем воздухе. В подборке — главные события, которые помогут интересно провести ближайшие выходные.
Кинопоказ и круглый стол по фильму «Тольятти дрифтует» в книжном «Зеленая дама».
Когда: 12 июля, 18:00. Где: ул. Некрасовская 63.
Фильм «Тольятти дрифтует» (16+) сняла испанский режиссёр Лаура Систеро. Несколько лет она наблюдала за участниками движения «Боевая классика» — молодёжью, превращающей старые «Лады» в дрифт-кары. Фильм — размышление о взрослении, мечтах и поиске утопии. Перед показом выступит журналист и документалист Анна Филиппова. После — круглый стол о том, насколько полезен и точен внешний, необычный взгляд на российскую реальность.
Вход — свободный.
Пешеходная экскурсия «Финансовая Самара» (12+).
Когда: 12 июля, 17:00. Место сбора: памятник Дзержинскому на Хлебной площади.
Экскурсию организует Самарский бизнес-инкубатор, а проведёт её архитектор, культуролог и экскурсовод Александр Иванов. Участники узнают об истории коммерческих учреждений и банков Самары до 1918 года, а также увидят места, где раньше располагались банки и сберегательные кассы.
Участие бесплатное. Записаться можно по телефону: 8 (905) 303−57−77.
Фотопрогулка «Деревня в городе» (12+) от музея-галереи «Заварка».
Когда: 12 июля, 16:00. Место сбора: ул. Самарская, 207а.
Прогулка посвящена малоизвестной истории окраины Самары конца XIX — начала XX века. Участники вместе с фотографом и научным сотрудником музея Кириллом Гуровым исследуют особенности старинной архитектуры, фиксируя детали городской среды на камеру. Принять участие можно с любой техникой — от профессионального фотоаппарата до смартфона.
Вход — по билетам.
Показ фильма Бакура Бакурадзе «Снег в моем дворе» (16+) в Третьяковке.
Когда: 12 июля, 19:00. Где: ул. Ново-садовая, 149.
Фильм рассказывает о двух мужчинах — Гиви и Леване, которые после тридцатилетнего перерыва возобновляют общение через социальные сети. Один живёт в Москве, другой — в Тбилиси. Их объединяют общие воспоминания и стремление понять собственное прошлое.
Вход — по билетам.
Выставка «Аркадий Маврычев. Мастер этюда» (0+) в Самарском художественном музее.
Когда: 12−13 июля. Где: ул. Куйбышева, 92.
Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения художника. Аркадий Маврычев (1924−1988) — участник войны, педагог и живописец, прославившийся этюдными пейзажами. Он преподавал в художественном училище, основал изостудию и клуб художников в Павлове, работал в разных техниках — от живописи до чеканки.
Вход — по билетам.
Показы в кинотеатре под открытым небом «Филин».
Когда: 12−13 июля. Где: 4-ая очередь набережной.
На этой неделе на набережной у «Ладьи» продолжает работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин».
12 июля (суббота):
17:00−18:25 — «Нежный возраст» (1983 г., 6+);18:35−20:25 — «Вечное сияние чистого разума» (2004 г., 18+);20:35−22:20 — «Блеф» (1976 г., 18+).
13 июля (воскресенье) — Детский день:
16:30−17:05 — Мультфильмы: «Трое из Простоквашино» (1978 г., 0+); «Зима в Простоквашино» (1984 г., 0+);17:15−18:45 — «Кунг-фу Панда» (2008 г., 0+);18:55−20:20 — «Огонь, вода и… медные трубы» (1967 г., 6+);20:30−22:10 — «Двое: Я и моя тень» (1995 г., 12+).
Вход — свободный.
Ярмарка (0+) изделий ручной работы в Струковском саду.
Когда: 12−13 июля. Где: ул. Куйбышева, 147А.
Ярмарки работают с 11:00 до 20:00. Будут представлены сувениры, игрушки, товары для красоты и здоровья и др. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке минэкономразвития региона и центра «Мой бизнес».
Вход — свободный.
Экскурсия по выставке «Будущее в прошлом» (6+) в Музее модерна.
Когда: 13 июля, 17:00. Где: ул. Фрунзе, 159.
На экскурсии расскажут, как в конце XIX — начале XX века люди представляли будущее. Время перемен — от конных повозок до аэропланов — заставляло задумываться, что будет дальше. Среди экспонатов — утопии и реальные проекты, включая историю основания передового поселка Зубчаниновка.
Вход — по билетам.
Пленэр на крыше здания Фабрики-кухни «Высокое искусство» (16+).
Когда: 13 июля, 15:00. Где: ул. Ново-Садовая, 149.
На новом занятии участники будут писать портрет жилого дома. Сначала пройдет короткая лекция о жилых зданиях в живописи, затем обсудят, как городская среда влияет на творчество современных художников. Главное — выход на крышу, где вместе с художницей Варварой Торокиной найдут выразительные детали городского пейзажа и создадут этюды маслом на картоне, опираясь на ритм, фактуру и формы.
Вход — по билетам.
Выступление (0+) Самарского концертного духового оркестра на Софийской набережной.
Когда: 13 июля, 20:00. Где: 4-ая очередь, амфитеатр.
Программа посвящена Дню семьи, любви и верности. В исполнении оркестра прозвучат как классические произведения, так и современные джазовые композиции. С оркестром выступят его солисты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Екатерина Масальская и Вадим Зубков. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — Сергей Рыбин.
Вход — свободный.
Экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь» (18+) в «ЗИМ Галерее».
Когда: 13 июля, 16:00. Где: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155.
Проведёт её арт-критик и куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин. Экспозиция объединяет работы 17 самарских художников разных поколений. Основная тема выставки — путь и встреча, где переплетаются реальность и сновидения, природа и город, наблюдение и участие.
Вход — свободный.
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