Куда сходить в Самаре в выходные: афиша с мероприятиями и развлечениями на 12 и 13 июля

Фильм «Тольятти дрифтует» (16+) сняла испанский режиссёр Лаура Систеро. Несколько лет она наблюдала за участниками движения «Боевая классика» — молодёжью, превращающей старые «Лады» в дрифт-кары. Фильм — размышление о взрослении, мечтах и поиске утопии. Перед показом выступит журналист и документалист Анна Филиппова. После — круглый стол о том, насколько полезен и точен внешний, необычный взгляд на российскую реальность.