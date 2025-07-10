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Экс-главу РАЭК Гребенникова арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по обвинению в государственной измене.

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по обвинению в государственной измене. Согласно данным суда, закрытое заседание рассмотрело ходатайство следствия о заключении под стражу.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу», — рассказали в суде.

Гребенникову инкриминируют передачу зарубежным структурам сведений, составляющих государственную тайну (статья 275 УК РФ). Ранее этим летом он уже был осужден на семь лет колонии по делу о незаконном обороте наркотиков.

РАЭК, которую ранее возглавлял фигурант, представляет собой некоммерческое объединение крупных IT-компаний и является организатором ключевых отраслевых мероприятий, включая Российский интернет-форум и Премию Рунета.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб, попав под поезд на северо-востоке Москвы.