Экс-главу РАЭК Гребенникова арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по обвинению в государственной измене. Согласно данным суда, закрытое заседание рассмотрело ходатайство следствия о заключении под стражу.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу», — рассказали в суде.
Гребенникову инкриминируют передачу зарубежным структурам сведений, составляющих государственную тайну (статья 275 УК РФ). Ранее этим летом он уже был осужден на семь лет колонии по делу о незаконном обороте наркотиков.
РАЭК, которую ранее возглавлял фигурант, представляет собой некоммерческое объединение крупных IT-компаний и является организатором ключевых отраслевых мероприятий, включая Российский интернет-форум и Премию Рунета.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб, попав под поезд на северо-востоке Москвы.