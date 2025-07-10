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Россиянам объяснили, как квас и газировка могут повлиять на эффективность лекарства

Химик Панов: квас и газировка могут изменить влияние лекарства на организм.

Источник: Комсомольская правда

Запивать лекарства газированными напитками с добавлением кислот, сахара или квасом не рекомендуется. Дело в том, что добавки могут изменить влияние препарата на организм, об этом заявил в беседе с изданием «Газета.Ru» кандидат химических наук Алексей Панов.

— Квас содержит множество веществ, которые могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Такое взаимодействие способно вызывать опасные скачки артериального давления. Кроме того, при сочетании кваса с определенными антибиотиками и препаратами, влияющими на нервную систему, может наблюдаться усиление побочных реакций, — объяснил специалист.

Что касается газировки, то высокое содержание сахара и кислот в газировке может изменять метаболизм препарата и нарушать его всасывание.

Ранее RT рассказал, что также не рекомендуется запивать таблетки кофе, чаем, алкоголем или молоком.

Запивание таблеток горячей водой может изменить их усвоение, снижая эффективность лечения. Лучше использовать обычную чистую негазированную воду комнатной температуры, передает телеканал «Царьград».