Россиянам объяснили, как квас и газировка могут повлиять на эффективность лекарства

Запивать лекарства газированными напитками с добавлением кислот, сахара или квасом не рекомендуется. Дело в том, что добавки могут изменить влияние препарата на организм, об этом заявил в беседе с изданием «Газета.Ru» кандидат химических наук Алексей Панов.