Названы признаки деменции, при которых следует срочно обращаться к врачу

Деменцию, особенно в пожилом возрасте, легко спутать с плохим настроением и возрастными изменениями, однако есть признаки, при которых следует немедленно отвести родственника к врачу. Их перечислила в беседе с изданием «РИАМО» психотерапевт Татьяна Галич.
— К признакам, которые дают сигналы о ранней форме заболевания, причисляют: частое забывание имен и дат, дезориентацию даже в знакомом пространстве, частое повторение одних и тех же слов и фраз, раздражительность, тревожность и агрессивность, — отметила эксперт.
Специалист также призвала обратить внимание на трудности в быту, например, при приготовлении пищи или подготовке к выходу на улицу.
Ранее 360.ru сообщил, что снижение способности ощущать ароматы может быть одним из ранних индикаторов развития болезни Альцгеймера у пожилых людей, особенно среди тех, кто имеет генетическую предрасположенность к данному заболеванию.
Тем временем российские учёные нашли потенциальный метод лечения возрастной деменции, передает RT.