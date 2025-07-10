Названы признаки деменции, при которых следует срочно обращаться к врачу

Деменцию, особенно в пожилом возрасте, легко спутать с плохим настроением и возрастными изменениями, однако есть признаки, при которых следует немедленно отвести родственника к врачу. Их перечислила в беседе с изданием «РИАМО» психотерапевт Татьяна Галич.