ЦСКА объявил о переходе бразильца Алвеса роликом в стиле рекламы Nike

Алвес является воспитанником бразильского «Сан-Паулу», за основной состав которого он выступал с января 2025 года. Он принял участие в 15 играх, в которых отдал две голевые передачи. По данным СМИ, переход игрока обошёлся армейцам в шесть миллионов евро.