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La Nacion: наемника из Аргентины ликвидировали в Красноармейске

Эммануэль Вильте присоединился к ВСУ в 2022 году.

Источник: Аргументы и факты

В Красноармейске был уничтожен аргентинский наемник Эммануэль Вильте. Об этом проинформировало издание La Nacion, ссылаясь на членов его семьи.

Согласно их информации, Вильте погиб в результате атаки беспилотника по позициям наемников в Красноармейске. О гибели аргентинца его родственникам сообщил не представитель украинской власти, а сослуживец.

Вильте, известный под прозвищем Кока, вступил в ряды ВСУ в 2022 году. По словам сестры наемника Марии в интервью La Nacion, его семья больше не намерена давать публичные комментарии, так как получает «только полные ненависти комментарии».

Ранее сообщалось, что польские наемники разорвали контракты с ВСУ и сбежали из Сумской области.