Гастроэнтеролог сообщила, сколько печенья можно съедать за день

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что сахара повышают уровень производимых печенью липидов, а они в свою очередь уменьшают уровень особого белка — SHBG. Именно SHBG отвечает за баланс между содержанием в крови тестостерона и эстрогена, чей недостаток впоследствии может привести к развитию бесплодия. Кроме того, дамы, которые не в силах отказать себе в кусочке тортика или шоколадки, чаще страдают молочницей.