Гастроэнтеролог сообщила, сколько печенья можно съедать за день

Печенье содержит много сахара, жира и вредных добавок, поэтому налегать на него не стоит. О том, сколько сладкого десерта можно съесть за день, сообщила изданию «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Если очень хочется, можно съедать по 1−2 штуки в день, лучше не ежедневно. Есть печенье следует как десерт после основного приема пищи, а не как перекус, — отметила доктор.
Медик уточнила, что пациентам с предрасположенностью к сахарному диабету и ожирению следует отказаться от употребления печенья, заменив его другими, полезными десертами.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что сахара повышают уровень производимых печенью липидов, а они в свою очередь уменьшают уровень особого белка — SHBG. Именно SHBG отвечает за баланс между содержанием в крови тестостерона и эстрогена, чей недостаток впоследствии может привести к развитию бесплодия. Кроме того, дамы, которые не в силах отказать себе в кусочке тортика или шоколадки, чаще страдают молочницей.