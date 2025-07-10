В Москве не собираются запрещать движение СИМ по тротуарам

«Чтобы получить доступ к аренде, необходимо пройти верификацию через Mos ID. Так, за 3,5 месяца заблокировали 32 тысячи аккаунтов, которые не прошли проверку по возрасту. Кроме того, в городе действуют 350 медленных зон, где самокаты аренды автоматически замедляются до пяти-15 километров в час. Мы видим, что такой комплексный подход помогает снижать аварийность. Так, число тяжелых аварий с участием СИМ снизилось на 25% в сравнении с таким же периодом в прошлом году», — отметили в ведомстве.