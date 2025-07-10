В Москве не собираются запрещать движение СИМ по тротуарам

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Введение полного запрета на движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам может привести к росту ДТП на дорогах, а контролировать его соблюдение почти невозможно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Ранее сенатор Артем Шейкин заявил РИА Новости, что обратился в департамент транспорта Москвы с просьбой рассмотреть возможность ограничения скорости или полного запрета движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на узких тротуарах и оживленных улицах столицы.
«Введение полного запрета на движение СИМ по тротуарам может привести к росту ДТП на дорогах, а контролировать соблюдение такого запрета практически невозможно. Электросамокаты — важная часть транспортной системы города. Они позволяют жителям столицы совершать мультимодальные поездки: быстро и удобно добираться до метро, работы, учебы, магазина или дома. Ежегодно в Москве совершаются свыше 60 миллионов поездок на электросамокатах, из них 85% поездок осуществляются с транспортной целью», — рассказали агентству в дептрансе.
В департаменте подчеркнули, что, учитывая востребованность этого сезонного транспорта, главная задача — обеспечить удобные условия для безопасных поездок на СИМ.
«Чтобы получить доступ к аренде, необходимо пройти верификацию через Mos ID. Так, за 3,5 месяца заблокировали 32 тысячи аккаунтов, которые не прошли проверку по возрасту. Кроме того, в городе действуют 350 медленных зон, где самокаты аренды автоматически замедляются до пяти-15 километров в час. Мы видим, что такой комплексный подход помогает снижать аварийность. Так, число тяжелых аварий с участием СИМ снизилось на 25% в сравнении с таким же периодом в прошлом году», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что для повышения безопасности поездок доставщиков департамент транспорта Москвы утвердил единый стандарт работы курьерских служб, в соответствии с которым все сервисы доставки, работающие в столице, должны соблюдать ряд установленных требований: так, с этого года велосипеды курьеров оборудовали ограничителями скорости.
В пресс-службе добавили, что, согласно действующим ПДД, велосипедистам следует двигаться по велоинфраструктуре, а в случае ее отсутствия — по правому краю проезжей части. Езда велосипедистов по тротуару — нарушение приоритетности движения, напомнили в дептрансе.
«Новые виды транспорта, такие как электросамокаты и велосипеды, помогают разгрузить дороги города. Треть жителей выбирают самокаты вместо поездок на личном автомобиле, такси, каршеринге, что разгружает дороги в летний период. Курьерские сервисы также снижают нагрузку на улично-дорожную сеть, так как люди остаются дома и реже используют личные автомобили для поездок по магазинам», — заключили в департаменте.