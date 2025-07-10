В суд поступили протоколы о пропаганде ЛГБТ* на российский клуб любителей манги

Таганский суд Москвы рассмотрит новые протоколы о пропаганде ЛГБТ*. Заявления составили на российский клуб любителей манги Mangalib. Ранее в его отношении уже поступали административные протоколы. Об этом сообщили в суде, транслирует РИА Новости.
Уточняется, что заявления составлены из-за замеченной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или отказа от рождения детей.
«Судом 10 июля зарегистрировано три административных протокола в отношении Mangalib», — рассказали в суде.
В России также расследуют дело худрука МХАТ Владимира Кехмана. Его обвиняют в растрате средств при реконструкции старой сцены театра. Кроме того, стало известно о его многомиллиардном долге по кредиту.
*- движение признано экстремистским на территории России.