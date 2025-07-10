Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В суд поступили протоколы о пропаганде ЛГБТ* на российский клуб любителей манги

Таганский суд Москвы рассмотрит три протокола о пропаганде ЛГБТ* в отношении клуба Mangalib.

Источник: Комсомольская правда

Таганский суд Москвы рассмотрит новые протоколы о пропаганде ЛГБТ*. Заявления составили на российский клуб любителей манги Mangalib. Ранее в его отношении уже поступали административные протоколы. Об этом сообщили в суде, транслирует РИА Новости.

Уточняется, что заявления составлены из-за замеченной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или отказа от рождения детей.

«Судом 10 июля зарегистрировано три административных протокола в отношении Mangalib», — рассказали в суде.

В России также расследуют дело худрука МХАТ Владимира Кехмана. Его обвиняют в растрате средств при реконструкции старой сцены театра. Кроме того, стало известно о его многомиллиардном долге по кредиту.

*- движение признано экстремистским на территории России.