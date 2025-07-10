Москалькова: бойцы СВО должны получать второе среднее образование бесплатно

«Человек имел профессию строителя, вернулся с травмой и не может уже выполнять те работы, которые он выполнял в соответствии со своей профессией до ухода на СВО. Он хотел бы получить второе среднее специальное образование, а у нас оно осуществляется по законодательству только на платной основе», — сказала Москалькова в беседе с агентством РИА Новости.