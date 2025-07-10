Москалькова: бойцы СВО должны получать второе среднее образование бесплатно

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выступила с инициативой о том, чтобы бойцы, участвовавшие в специальной военной операции, получали второе среднее образование бесплатно.
Москалькова напомнила, что в настоящее время второе среднее специальное образование можно получить лишь на платной основе. Она подчеркнула, что «востребованность» в получении высшего образования не меньше, чем в получении второго среднего.
«Человек имел профессию строителя, вернулся с травмой и не может уже выполнять те работы, которые он выполнял в соответствии со своей профессией до ухода на СВО. Он хотел бы получить второе среднее специальное образование, а у нас оно осуществляется по законодательству только на платной основе», — сказала Москалькова в беседе с агентством РИА Новости.
По словам омбудсмена, о своём желании получить второе среднее образование ей рассказали участники СВО, а также их супруги и родители. Она уточнила, что обратившиеся к ней бойцы и члены их семей «искали деньги» на оплату образования.
«Я обратилась с этим вопросом к Владимиру Владимировичу Путину, что такая есть потребность. Он дал поручение, и этот вопрос будет рассматриваться уже в законодательном плане», — подчеркнула Москалькова.
Ранее сообщалось, что кабмин поддержал проект о бесплатном проезде родных к раненым добровольцам.