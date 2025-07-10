Нутрициолог дала советы по питанию в жару

В жаркую погоду очень важно не перегружать организм жирной пищей, при этом лишать его калорий и необходимых витаминов и микроэлементов тоже не рекомендуется. Какие продукты выбирать в жару, сообщила в разговоре с RuNews24.ru нутрициолог Галина Леонова.
— Сконцентрируйтесь на лёгкой и нежирной пище, лучше всего в жаркую погоду подойдут легкое белое мясо птицы, нежирная рыба и морепродукты. Не забывайте про зелень: петрушка, укроп и другие виды зелени богаты микроэлементами и минералами, необходимыми в жаркую погоду, — отметила эксперт.
Специалист также посоветовала есть небольшими порциями, сократить употребление хлебобулочных изделий и сахара, отказаться от газированных напитков и алкоголя, а также пить больше воды.
Ранее KP.RU сообщил, что кефир и ряженка в жару помогают пищеварению, охлаждают организм и восстанавливают микрофлору. Это хороший вариант для завтрака или перекуса. Также подойду каши — медленные углеводы, которые не перегружают пищеварение, но дают энергию надолго. В жару особенно хороши в виде салатов или теплых гарниров (например, отварной булгур с огурцом, перцем и зеленью).