Нутрициолог дала советы по питанию в жару

Ранее KP.RU сообщил, что кефир и ряженка в жару помогают пищеварению, охлаждают организм и восстанавливают микрофлору. Это хороший вариант для завтрака или перекуса. Также подойду каши — медленные углеводы, которые не перегружают пищеварение, но дают энергию надолго. В жару особенно хороши в виде салатов или теплых гарниров (например, отварной булгур с огурцом, перцем и зеленью).