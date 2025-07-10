Россияне рассказали, что работодатели заставляют их уходить в отпуск

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что активисты из организации «Отцы рядом» обратились в Госдуму с предложением предоставить мужчинам отцовский отпуск для ухода за детьми. В своем письме общественники предложили ввести изменения в Трудовой кодекс: предоставить отпуск отцам сроком от одного до трех месяцев с пособием от 60% до 80% от заработка.