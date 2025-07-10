Россияне рассказали, что работодатели заставляют их уходить в отпуск

Жителей России принуждают уходить в отпуск работодатели. К такому выводу пришли аналитики платформы по подбору персонала и поиску работы в ходе исследования, результаты опроса опубликовало издание «РИАМО».
— По результатам опроса, 17% россиян сообщили, что их работодатели принуждали их уходить в отпуск. Чаще всего с такой ситуацией сталкивались сотрудники в возрасте от 25 до 44 лет, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что в отпуск не по своей воле чаще остальных уходят работники сфер IT, транспорта, логистики, маркетинга. Главный инструмент давления со стороны руководства — уговоры и настойчивые напоминания.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что активисты из организации «Отцы рядом» обратились в Госдуму с предложением предоставить мужчинам отцовский отпуск для ухода за детьми. В своем письме общественники предложили ввести изменения в Трудовой кодекс: предоставить отпуск отцам сроком от одного до трех месяцев с пособием от 60% до 80% от заработка.