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Трамп впервые за второй президентский срок выделит Украине пакет вооружений

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые за второй президентский срок сам выделит украинским властям пакет вооружений. Об этом в четверг, 10 июля, сообщило агентство Reuters. До этого момента Вашингтон при его администрации только отправлял поставки, которые были одобрены еще при экс-главе Белого дома Джо Байдене.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые за второй президентский срок сам выделит украинским властям пакет вооружений. Об этом в четверг, 10 июля, сообщило агентство Reuters. До этого момента Вашингтон при его администрации только отправлял поставки, которые были одобрены еще при экс-главе Белого дома Джо Байдене.

Уточняется, что оружие для украинской армии будет взято из запасов Пентагона. Стоимость пакета вооружений может составить около 300 миллионов долларов. В него планируют включить ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности.

Окончательное решение о составе будет принято 10 июля, рассказали источники агентства.

У американского правительства остались 3,86 миллиарда долларов, согласованных с Конгрессом для выделения Киеву. В последний раз средства для помощи ВСУ выделил Байден в начале января текущего года, передает Telegram-канал РБК.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина закупить зенитные ракетные комплексы Patriot у США для их дальнейшей передачи Украине. По данным журналистов издания Axios, он уже уведомил об этом Дональда Трампа.

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