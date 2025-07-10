Трамп впервые за второй президентский срок выделит Украине пакет вооружений

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые за второй президентский срок сам выделит украинским властям пакет вооружений. Об этом в четверг, 10 июля, сообщило агентство Reuters. До этого момента Вашингтон при его администрации только отправлял поставки, которые были одобрены еще при экс-главе Белого дома Джо Байдене.