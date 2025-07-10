Власти Вологды высмеяли недовольных из-за памятника Сталину

«Мне тут в конце дня коллеги рассказали, что у неких “журналистов” еще не прошло умопомрачение по поводу памятника. Просьба всех этих мастеров “стендап-камеди”, интерпретаций и небылиц успокоиться. Все Вам уже рассказал. Монумент стоит и будет стоять. Более того, возведем еще. А у них пусть дальше пригорает. Доброй ночи», — написал Филимонов в своем telegram-канале. Филимонов дал понять, что власти не намерены отказываться от монумента, несмотря на критику.