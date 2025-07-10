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Власти Вологды высмеяли недовольных из-за памятника Сталину

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов высказался о реакции на установку памятника Иосифу Сталину. Он заявил, что возмущение отдельных журналистов и критиков выглядит как повод для шуток. Об этом написал сам Филимонов в своих соцсетях.

Власти Вологды с иронией отреагировали на споры вокруг памятника (архивное фото).

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов высказался о реакции на установку памятника Иосифу Сталину. Он заявил, что возмущение отдельных журналистов и критиков выглядит как повод для шуток. Об этом написал сам Филимонов в своих соцсетях.

«Мне тут в конце дня коллеги рассказали, что у неких “журналистов” еще не прошло умопомрачение по поводу памятника. Просьба всех этих мастеров “стендап-камеди”, интерпретаций и небылиц успокоиться. Все Вам уже рассказал. Монумент стоит и будет стоять. Более того, возведем еще. А у них пусть дальше пригорает. Доброй ночи», — написал Филимонов в своем telegram-канале. Филимонов дал понять, что власти не намерены отказываться от монумента, несмотря на критику.

Памятник Иосифу Сталину был установлен во дворе музея «Вологодская ссылка» в декабре 2024 года по инициативе губернатора Филимонова, несмотря на петицию с требованием пересмотреть это решение и резонанс среди жителей. Прокуратура Вологодской области оспаривает не сам памятник, а законность контракта на его изготовление и требует вернуть 10,5 млн рублей, дело рассматривается в арбитражном суде.