Как избежать теплового удара: советы врача

Сильная жара, которая наблюдается на большей части России, может способствовать ухудшению здоровья. Как уберечь себя и своих детей от перегрева, рассказала в беседе с «РИАМО» врач Екатерина Демьяновская.
— Одна из самых распространенных ошибок — пить воду только в момент, когда уже чувствуют достаточно сильную жажду. Оптимально пить по 100−150 мл каждые 30−40 минут, даже если не хочется, — заявила доктор.
Медик также призвала избегать синтетической и темной одежды и головных уборов: такие ткани не пропускают воздух и быстрее нагреваются. Важно также избегать физической нагрузки, например, работы на огороде или тренировок в жаркие часы.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что при солнечном ударе первым делом надо переместиться в тень, снять лишнюю одежду, принять горизонтальное положение, выпить большое количество прохладной воды с добавлением сахара и соли, смочить лицо холодной водой или обернуть тело мокрой простыней. Вне зависимости от тяжести состояния обязательно обратиться за медицинской помощью.