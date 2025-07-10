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Хоккеист Овечкин и бильярдист Абрамов обменялись памятными подарками

Российский хоккеист Александр Овечкин, рекордсмен НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, встретился с четырехкратным чемпионом мира по бильярду Иосифом Абрамовым.

Российский хоккеист Александр Овечкин, рекордсмен НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, встретился с четырехкратным чемпионом мира по бильярду Иосифом Абрамовым. Спортсмены обменялись памятными подарками: Овечкин преподнес бильярдисту хоккейную клюшку, а получил в ответ профессиональный кий.

24-летний Абрамов, являющийся действующим чемпионом мира по свободной пирамиде, выразил восхищение встречей в социальных сетях: «Сегодня познакомился с фантастическим спортсменом и не менее крутым человеком Александром Овечкиным. Легенда спорта! Спасибо за такой подарок».

Напомним, что в апреле 39-летний форвард «Вашингтона» установил историческое достижение, превзойдя результат Уэйна Гретцки (894 гола) и доведя свой счет до 897 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько потратил Овечкин на отдых в Турции.