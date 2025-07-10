Хоккеист Овечкин и бильярдист Абрамов обменялись памятными подарками

24-летний Абрамов, являющийся действующим чемпионом мира по свободной пирамиде, выразил восхищение встречей в социальных сетях: «Сегодня познакомился с фантастическим спортсменом и не менее крутым человеком Александром Овечкиным. Легенда спорта! Спасибо за такой подарок».