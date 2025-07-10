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Аномальная жара движется на столицу России

На Москву надвигается аномальная жара. Накануне в столице был установлен новый температурный рекорд: максимальное значение на ВДНХ почти достигло +40 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Москва побила температурный рекорд, поставленный в 1996 году.

На Москву надвигается аномальная жара. Накануне в столице был установлен новый температурный рекорд: максимальное значение на ВДНХ почти достигло +40 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве (ВДНХ) — новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 июля теперь составляет +33,9 градусов. В центре города, на Балчуге, воздух прогрелся до +35,4», — рассказал Леус в своем telegram-канале.

В Подмосковье самые выоские значения были зафиксированы в Черустях — +34,9 градусов. В европейской части России самая высокая температура была зафиксирована в селе Маргаритово Ростовской области, расположенном на побережье Таганрогского залива, где столбик термометра поднялся до +39,1°C.

Ранее МЧС предупреждало о сильной жаре в Москве. С 11 по 14 июля температура воздуха может достигать 35 градусов.