Аномальная жара движется на столицу России

В Подмосковье самые выоские значения были зафиксированы в Черустях — +34,9 градусов. В европейской части России самая высокая температура была зафиксирована в селе Маргаритово Ростовской области, расположенном на побережье Таганрогского залива, где столбик термометра поднялся до +39,1°C.