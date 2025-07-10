«Благостная старушка Европа встала на дыбы». Шишкин рассказал, как раскрылось истинное лицо ЕС

Не умаляя достоинств и сильных сторон европейской цивилизации, эксперт обозначил ее агрессивное нутро по отношению к мирному решению конфликта в Украине. «Когда случился 2014 год, когда пошла гибридная война, сколько нам доказывали, что европейцы здесь ни при чем. Это страшные, ужасные янки выкручивают им руки, заставляют их стрелять себе в ноги. Если посмотреть эту пропаганду, то от ног европейцев не осталось ничего — изрешетили. Все это было. Затем приходит (к власти в США. — Прим. БЕЛТА) Дональд Трамп и предлагает прекратить эту гибридную войну с Россией и найти компромисс. И тут такая добродушная, благостная старушка Европа как встала на дыбы, как начала рвать на груди рубаху, мол, только война до победного конца, требуем новые санкции, продолжения “банкета” и др. Вот когда проявилось ее истинное лицо», — акцентировал он.