«Благостная старушка Европа встала на дыбы». Шишкин рассказал, как раскрылось истинное лицо ЕС

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Добродушная, благостная старушка Европа встала на дыбы. Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА указал на период и обстоятельства, при которых ЕС открыл свое истинное лицо и позицию по отношению к гибридной войне.
Не умаляя достоинств и сильных сторон европейской цивилизации, эксперт обозначил ее агрессивное нутро по отношению к мирному решению конфликта в Украине. «Когда случился 2014 год, когда пошла гибридная война, сколько нам доказывали, что европейцы здесь ни при чем. Это страшные, ужасные янки выкручивают им руки, заставляют их стрелять себе в ноги. Если посмотреть эту пропаганду, то от ног европейцев не осталось ничего — изрешетили. Все это было. Затем приходит (к власти в США. — Прим. БЕЛТА) Дональд Трамп и предлагает прекратить эту гибридную войну с Россией и найти компромисс. И тут такая добродушная, благостная старушка Европа как встала на дыбы, как начала рвать на груди рубаху, мол, только война до победного конца, требуем новые санкции, продолжения “банкета” и др. Вот когда проявилось ее истинное лицо», — акцентировал он.
«Да, в Европе есть все те достижения, о которых много говорили. Там есть прекрасные дороги, прекрасная экономика, там была хорошо отлаженная социальная система — все это есть. Но только нужно понимать, что все это было сделано во многом в результате ограбления всего мира. Я не говорю, что Европа паразит, который паразитирует во всем мире. Думаю, что многие хотели бы грабить весь мир, но только силенок на это не хватало», — обратил внимание Игорь Шишкин, обозначив также, что после Второй мировой войны Европа, по сути, считалась оазисом мира. -0-