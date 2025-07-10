Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД Армении назвали успешной встречу Пашиняна и Алиева в Абу-Даби

В Армении признали, что встреча Пашиняна и Алиева может стать основой для реализации мирного процесса.

Источник: Комсомольская правда

Президенты Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели личную встречу в Абу-Даби. В Ереване переговоры признали успешными. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное Министерством иностранных дел Армении.

В тексте документа отмечается, что стороны в результате переговоров пришли к идентичным решениям. Государства могут начать разблокировку коммуникаций.

«Армения также считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу успешной и подтверждает, что она может послужить серьезной основой для дальнейшей реализации мирного процесса», — говорится в заявлении.

Переговоры продолжались пять часов. В ходе диалога президенты отметили прогресс делимитации границы и поручили комиссиям продолжить работу в этом направлении.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше