В МИД Армении назвали успешной встречу Пашиняна и Алиева в Абу-Даби

Президенты Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели личную встречу в Абу-Даби. В Ереване переговоры признали успешными. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное Министерством иностранных дел Армении.
В тексте документа отмечается, что стороны в результате переговоров пришли к идентичным решениям. Государства могут начать разблокировку коммуникаций.
«Армения также считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу успешной и подтверждает, что она может послужить серьезной основой для дальнейшей реализации мирного процесса», — говорится в заявлении.
Переговоры продолжались пять часов. В ходе диалога президенты отметили прогресс делимитации границы и поручили комиссиям продолжить работу в этом направлении.