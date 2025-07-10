Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнесмен Евгений Чичваркин* объявлен в розыск в России

База данных МВД России пополнилась информацией о розыске предпринимателя Евгения Чичваркина* (признан в РФ иностранным агентом).

База данных МВД России пополнилась информацией о розыске предпринимателя Евгения Чичваркина* (признан в РФ иностранным агентом). В карточке розыска указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако конкретная статья не уточняется.

Чичваркин*, известный как сооснователь сети салонов «Евросеть», с 2008 года проживает в Великобритании.

Напомним, что 3 июня 2022 года Минюст РФ внес бизнесмена в список иностранных агентов.

Ранее сообщалось, что Гагаринский суд Москвы снова оштрафовал бизнесмена Евгения Чичваркина* за нарушение правил, касающихся деятельности иноагентов.

* — признан в РФ иностранным агентом.