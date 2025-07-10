Бизнесмен Евгений Чичваркин* объявлен в розыск в России

База данных МВД России пополнилась информацией о розыске предпринимателя Евгения Чичваркина* (признан в РФ иностранным агентом). В карточке розыска указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако конкретная статья не уточняется.
Чичваркин*, известный как сооснователь сети салонов «Евросеть», с 2008 года проживает в Великобритании.
Напомним, что 3 июня 2022 года Минюст РФ внес бизнесмена в список иностранных агентов.
Ранее сообщалось, что Гагаринский суд Москвы снова оштрафовал бизнесмена Евгения Чичваркина* за нарушение правил, касающихся деятельности иноагентов.
* — признан в РФ иностранным агентом.