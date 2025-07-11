Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какой сегодня праздник в России и мире 11 июля 2025 года: церковные и светские даты

11 июля 2025 года — день, богатый на памятные даты и праздники; рассказываем о самых значимых событиях, которые отмечают в России и мире.

Какой сегодня праздник в России и мире 11 июля 2025 года?

Узнайте, какие православные, церковные и светские праздники отмечают 11 июля 2025 года в нашей статье.

11 июля 2025 года — день, богатый на памятные даты и праздники; рассказываем о самых значимых событиях, которые отмечают в России и мире.

Церковные праздники 11 июля 2025 года.

Перенесение мощей святых Кира и Иоанна.

Этот праздник связан с событием V века, когда мощи святых мучеников были перенесены в Менуфис по велению святителя Кирилла Александрийского; согласно преданию, от мощей сразу начали происходить чудеса исцеления.

Память преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Основатели знаменитого Валаамского монастыря, жившие в X веке; несмотря на утрату многих исторических документов, их почитание сохранилось в православной традиции.

Празднование иконы Божией Матери «Троеручица».

Один из самых необычных и почитаемых образов Богородицы; история иконы связана с чудом исцеления преподобного Иоанна Дамаскина в VIII веке.

Верующие молятся перед этим образом:

— об исцелении болезней рук, ног и глаз;

— о защите дома от пожаров и краж;

— о мире и согласии в семье;

— о помощи в хозяйственных делах.

Международные праздники 11 июля.

Всемирный день шоколада.

Праздник, придуманный французами в 1995 году; дата выбрана не случайно — именно 11 июля в XVI веке в Европу впервые завезли какао-бобы.

Интересные факты:

— ацтеки называли шоколад «пищей богов»;

— испанские конкистадоры именовали его «черным золотом»;

— в разных странах отмечают в разные дни (7 июля, 28 июля, 13 сентября).

Всемирный день лошади.

Новый праздник, учрежденный ООН в 2025 году по инициативе Монголии.

Интересные данные:

— в мире насчитывается около 60,8 млн лошадей;

— они используются в спорте, медицине, туризме и сельском хозяйстве;

— в труднодоступных регионах лошади остаются жизненно важными.

Всемирный день народонаселения.

Учрежден ООН в 1990 году.

Исторические вехи:

— 11 июля 1987 года население Земли достигло 5 млрд;

— в 2007 году — 6,7 млрд;

— в 2022 году преодолен рубеж в 8 млрд человек.

Профессиональные праздники в России 11 июля.

День художника по свету (светооператора).

Неофициальный профессиональный праздник. Дата выбрана в честь события:

— 11 июля 1874 года Александр Лодыгин получил патент на лампу накаливания;

— изобретение было запатентовано в Европе, Индии и Австралии;

— современные светооператоры создают атмосферу на концертах и мероприятиях.

Как отметить этот день?

Православным: посетить храм, помолиться перед иконой «Троеручица»;

— сладкоежкам: попробовать новый сорт шоколада;

— любителям природы: узнать больше о роли лошадей в современном мире;

— профессионалам: поздравить знакомых светооператоров.

Этот день объединяет духовные традиции, сладкие радости и внимание к важным мировым проблемам; выбирайте то, что ближе вам!

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше