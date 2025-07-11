Какой сегодня праздник в России и мире 11 июля 2025 года: церковные и светские даты

Какой сегодня праздник в России и мире 11 июля 2025 года?
Узнайте, какие православные, церковные и светские праздники отмечают 11 июля 2025 года в нашей статье.
11 июля 2025 года — день, богатый на памятные даты и праздники; рассказываем о самых значимых событиях, которые отмечают в России и мире.
Церковные праздники 11 июля 2025 года.
Перенесение мощей святых Кира и Иоанна.
Этот праздник связан с событием V века, когда мощи святых мучеников были перенесены в Менуфис по велению святителя Кирилла Александрийского; согласно преданию, от мощей сразу начали происходить чудеса исцеления.
Память преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Основатели знаменитого Валаамского монастыря, жившие в X веке; несмотря на утрату многих исторических документов, их почитание сохранилось в православной традиции.
Празднование иконы Божией Матери «Троеручица».
Один из самых необычных и почитаемых образов Богородицы; история иконы связана с чудом исцеления преподобного Иоанна Дамаскина в VIII веке.
Верующие молятся перед этим образом:
— об исцелении болезней рук, ног и глаз;
— о защите дома от пожаров и краж;
— о мире и согласии в семье;
— о помощи в хозяйственных делах.
Международные праздники 11 июля.
Всемирный день шоколада.
Праздник, придуманный французами в 1995 году; дата выбрана не случайно — именно 11 июля в XVI веке в Европу впервые завезли какао-бобы.
Интересные факты:
— ацтеки называли шоколад «пищей богов»;
— испанские конкистадоры именовали его «черным золотом»;
— в разных странах отмечают в разные дни (7 июля, 28 июля, 13 сентября).
Всемирный день лошади.
Новый праздник, учрежденный ООН в 2025 году по инициативе Монголии.
Интересные данные:
— в мире насчитывается около 60,8 млн лошадей;
— они используются в спорте, медицине, туризме и сельском хозяйстве;
— в труднодоступных регионах лошади остаются жизненно важными.
Всемирный день народонаселения.
Учрежден ООН в 1990 году.
Исторические вехи:
— 11 июля 1987 года население Земли достигло 5 млрд;
— в 2007 году — 6,7 млрд;
— в 2022 году преодолен рубеж в 8 млрд человек.
Профессиональные праздники в России 11 июля.
День художника по свету (светооператора).
Неофициальный профессиональный праздник. Дата выбрана в честь события:
— 11 июля 1874 года Александр Лодыгин получил патент на лампу накаливания;
— изобретение было запатентовано в Европе, Индии и Австралии;
— современные светооператоры создают атмосферу на концертах и мероприятиях.
Как отметить этот день?
Православным: посетить храм, помолиться перед иконой «Троеручица»;
— сладкоежкам: попробовать новый сорт шоколада;
— любителям природы: узнать больше о роли лошадей в современном мире;
— профессионалам: поздравить знакомых светооператоров.
Этот день объединяет духовные традиции, сладкие радости и внимание к важным мировым проблемам; выбирайте то, что ближе вам!
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.