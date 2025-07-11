Суд санкционировал арест экс-главы РАЭК Гребенникова по обвинению в госизмене

Бывшему главе Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергею Гребенникову избрали меру пресечения. Его заключат под стражу. Лефортовский суд санкционировал арест по обвинению в госизмене. Об этом говорится в заявлении на сайте инстанции.
Так, Сергею Гребенникову грозит до 20 лет лишения свободы. Он обвиняется по статье 275 УК России. Ее текст свидетельствует о выдаче иностранному государству, международной или иностранной организации сведений, составляющих гостайну, ставшую известной по службе, работе, или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.
«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гребенникова С. В.», — сказано в сообщении.
Задержали также худрука МХАТ Владимира Кехмана. Его подозревают в растрате бюджетных средств. Владимир Кехман может получить до 10 лет тюрьмы.