Что можно и нельзя делать в день Крапивного заговенья 11 июля на Троеручицу

Православная церковь 11 июля отмечает день иконы Божией Матери Троеручица. Вместе с тем в названную дату также празднуют Крапивное заговенье. Название связано с тем, что 11 июля в последний раз готовили щи из крапивы.
Что нельзя делать 11 июля.
Не рекомендуется собирать мед. Согласно приметам, он мог испортится и забродить. Запрещено спать днем. Предки верили, что может разболеться голова. Кроме того, не следует косить траву.
Что можно делать 11 июля.
По традиции, в названный день варили щи из крапивы. А еще было принято копать молодой картофель. Кроме того, на Крапивное заговенье всегда жгли костры, устраивали гулянья, водили хороводы.
Согласно приметам, если кукушка перестала куковать, то зима окажется ранней. В том случае, если вода прибывает в реках, то ждали ненастья.
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