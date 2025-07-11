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Что можно и нельзя делать в день Крапивного заговенья 11 июля на Троеручицу

Узнали приметы и запреты на 11 июля, когда отмечают Крапивное заговенье.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 11 июля отмечает день иконы Божией Матери Троеручица. Вместе с тем в названную дату также празднуют Крапивное заговенье. Название связано с тем, что 11 июля в последний раз готовили щи из крапивы.

Что нельзя делать 11 июля.

Не рекомендуется собирать мед. Согласно приметам, он мог испортится и забродить. Запрещено спать днем. Предки верили, что может разболеться голова. Кроме того, не следует косить траву.

Что можно делать 11 июля.

По традиции, в названный день варили щи из крапивы. А еще было принято копать молодой картофель. Кроме того, на Крапивное заговенье всегда жгли костры, устраивали гулянья, водили хороводы.

Согласно приметам, если кукушка перестала куковать, то зима окажется ранней. В том случае, если вода прибывает в реках, то ждали ненастья.

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