Календарь на 11 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святые Кир и Иоанн — бессребреники-врачи, жившие на рубеже III-IV веков. Кир в Александрии исцелял телесные и душевные недуги без платы, Иоанн последовал за ним из Иерусалима и помогал укреплять веру у обратившихся к Христу язычников. Во время гонений при Диоклетиане их схватили и предали пыткам и казни, после чего их тела погребли в храме апостола Марка. В 412 году патриарх Кирилл Александрийский, видя, что селение Мануфин страдает от бесовских явлений, молился об очистке места. Ему во сне явился Ангел, велевший перенести туда мощи Кира и Иоанна. По возвращении в Александрию Кирилл построил в Мануфине церковь во имя святых бессребреников-врачей, с тех пор место стало источником многих исцелений.