Мечта сбывается! В Витебске состоялось торжественное открытие фестиваля «Славянский базар»

10 июля, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Тепло в песнях, энергия в танце, счастье в глазах зрителей — в душевной и дружеской атмосфере прошло открытие XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает корреспондент БЕЛТА.
Концерт торжественного открытия фестиваля сыграл самую яркую партию в большом празднике, проходящем в эти дни в Витебске. Открыли мероприятие песни Юрия Антонова, который в этом году получил специальную награду Президента Беларуси «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Зрители с первых звуков узнавали любимые композиции, не теряющие своей актуальности на протяжении многих десятилетий. Любовь, доброта, мечта, которая обязательно должна сбываться, — все эти темы проникают в сердце каждого человека и находят там живой отклик. Зрительный зал в одном порыве подпевал народному артисту России и одаривал его овациями.
Свою конкурсную песню исполнила на концерте и обладательница Гран-при XXIII Международного детского музыкального конкурса белоруска Амалия Сухан. «Песня о далекой Родине», известная по фильму «17 мгновений весны», с подачи юной артистки прозвучала очень эмоционально и трогательно, не оставив никого из зрителей равнодушным. Ее мечта попасть на главную сцену фестиваля тоже сбылась.
Композитор Александра Пахмутова передала видеопривет участникам фестиваля и отметила, что нежно любит Беларусь. На сцене прозвучала песня «Беловежская пуща», к которой она написала музыку. Этот нетленный хит знают на разных континентах и поют представители многих стран. Поздравления в адрес фестиваля также прислали генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, министры культуры Казахстана, Кубы, Королевства Камбоджа. Теплые слова прилетели из Монголии, Мьянмы, Узбекистана, Сербии и Молдовы.
Инструментальное попурри из известных песен представили на сцене Национальный Президентский оркестр Беларуси и Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. Эти коллективы снова выйдут на сцену Летнего амфитеатра на гала-концерте «Это наша Победа!», который состоится 11 июля в рамках дней Союзного государства.
Анастасия Кравченко впервые исполнила песню «Мотылек» на торжественном открытии «Славянского базара в Витебске».
На фестивальной сцене в гармоничном союзе выступили певец, композитор и обладатель Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни в 2004 году Петр Елфимов и священнослужители витебского Свято-Покровского кафедрального собора. Песня «Колокола» прозвучала особенно вдохновенно, проникнув прямо в душу каждого присутствующего в зале.
Взрывными аплодисментами встретили зрители, особенно женская половина зала, российского исполнителя Стаса Михайлова. Любимец публики представил свои хиты «Она», «Отпусти» и, конечно, «Все для тебя», а дамы подпевали ему хором.
В качестве ведущей фестиваля попробовала себя известная российская певица, киноактриса Ольга Бузова. Артистка поделилась, что очень рада стать частью грандиозного праздника под названием «Славянский базар в Витебске». А еще она посетовала на вкусные белорусские драники, из-за которых платье ей пришлось застегивать с трудом.
Танцевальные коллективы подарили зрителям незабываемые минуты, окунув в мир прекрасного хореографического искусства. В финале участники мероприятия спели «За Беларусь». Завершился концерт красочным фейерверком, окрасившим ночное небо над Летним амфитеатром. -0-