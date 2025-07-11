Мечта сбывается! В Витебске состоялось торжественное открытие фестиваля «Славянский базар»

Концерт торжественного открытия фестиваля сыграл самую яркую партию в большом празднике, проходящем в эти дни в Витебске. Открыли мероприятие песни Юрия Антонова, который в этом году получил специальную награду Президента Беларуси «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Зрители с первых звуков узнавали любимые композиции, не теряющие своей актуальности на протяжении многих десятилетий. Любовь, доброта, мечта, которая обязательно должна сбываться, — все эти темы проникают в сердце каждого человека и находят там живой отклик. Зрительный зал в одном порыве подпевал народному артисту России и одаривал его овациями.