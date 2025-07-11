Названы действенные способы бороться с отеком ног

Сильная жара часто провоцирует отеки, особенно страдают нижние конечности. Как побороть отеки ног, рассказала в беседе с корреспондентом издания «РИАМО» врач Екатерина Демьяновская.
— Высокие температуры вызывают расширение кровеносных сосудов, замедляя отток крови от нижних конечностей и провоцируя застой жидкости в них. Рекомендуется не засиживаться в одной позе и периодически двигаться, чтобы стимулировать кровообращение. Полезно делать прохладные ванночки для ног или компрессы. Можно прилечь, приподняв ноги выше уровня сердца, — посоветовала медик.
Эксперт добавила, что также важно пить достаточно воды отказаться от соленой пищи, кофе и алкоголя.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что если отеки появились (особенно если они возникают по утрам и не связаны с нагрузкой на ноги), вам пора обращаться к терапевту. Именно ему предстоит определить источник проблем и направить вас к профильному специалисту. Если же отеков еще нет, а тяжесть в ногах по вечерам уже есть, можете обратиться напрямую к флебологу, так как за этим признаком может скрываться начальная стадия варикозной болезни.