Народный календарь. Почему нельзя назначать свидания 13 июля

Православные верующие 13 июля отмечают праздник в честь Собора двенадцати апостолов — ближайших учеников Иисуса Христа.
Согласно народным приметам, в этот день не рекомендуется устраивать свидания и встречи, так как разговоры могут закончиться ссорой. Считалось, что до полудня лучше оставаться дома. Кроме того, под запретом алкоголь и любые шумные застолья.
В то же время день считается подходящим для примирения и налаживания отношений с родными. Людям, искренне просящим прощения, не стоит отказывать в добром слове.
Приметы погоды.
Лещ плещет хвостом в воде — к теплу вечером.
Утром выпала роса — к солнечной погоде, нет росы — жди осадков.
Желтые облака — к дождю, белые — к жаре.
Кукушка продолжает куковать — лето будет долгое и теплое.
Именины отмечают: Андрей, Григорий, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Филипп, Яков.