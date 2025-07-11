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Народный календарь. Почему нельзя назначать свидания 13 июля

Православные верующие 13 июля отмечают праздник в честь Собора двенадцати апостолов — ближайших учеников Иисуса Христа.

Православные верующие 13 июля отмечают праздник в честь Собора двенадцати апостолов — ближайших учеников Иисуса Христа.

Согласно народным приметам, в этот день не рекомендуется устраивать свидания и встречи, так как разговоры могут закончиться ссорой. Считалось, что до полудня лучше оставаться дома. Кроме того, под запретом алкоголь и любые шумные застолья.

В то же время день считается подходящим для примирения и налаживания отношений с родными. Людям, искренне просящим прощения, не стоит отказывать в добром слове.

Приметы погоды.

Лещ плещет хвостом в воде — к теплу вечером.

Утром выпала роса — к солнечной погоде, нет росы — жди осадков.

Желтые облака — к дождю, белые — к жаре.

Кукушка продолжает куковать — лето будет долгое и теплое.

Именины отмечают: Андрей, Григорий, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Филипп, Яков.