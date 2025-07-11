Дeнь кoктeйля «Мoxитo» и Вceмиpный дeнь шoкoлaдa: какие праздники отмечают в России и мире 11 июля

Праздник придумали французы в 1995 году. Считается, что в этот день в Европу впервые привезли какао-бобы. Шоколад появился у ацтеков, а в Европу его завезли испанцы, где он со временем стал доступен не только знати. Сегодня известно, что шоколад повышает настроение, улучшает тонус и стимулирует выработку гормонов счастья. В День шоколада во многих странах проводят фестивали, дегустации, экскурсии на фабрики, мастер-классы и выставки из шоколада.