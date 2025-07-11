11 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Вceмиpный дeнь шoкoлaдa, Дeнь кoктeйля «Мoxитo» и Дeнь пoдбaдpивaния oдинoкиx.
Вceмиpный дeнь шoкoлaдa.
Праздник придумали французы в 1995 году. Считается, что в этот день в Европу впервые привезли какао-бобы. Шоколад появился у ацтеков, а в Европу его завезли испанцы, где он со временем стал доступен не только знати. Сегодня известно, что шоколад повышает настроение, улучшает тонус и стимулирует выработку гормонов счастья. В День шоколада во многих странах проводят фестивали, дегустации, экскурсии на фабрики, мастер-классы и выставки из шоколада.
Дeнь кoктeйля «Мoxитo».
11 июля отмечают день одного из самых известных летних напитков родом с Кубы. Его прародителем считают пиратский коктейль «Эль Драк» из рома, лайма, сахара и мяты. Сегодня мохито — символ отдыха и входит в список официальных коктейлей Международной ассоциации барменов. В этот день устраивают вечеринки, дегустации, тематические акции и просто наслаждаются освежающим вкусом в кругу друзей.
Дeнь пoдбaдpивaния oдинoкиx.
11 июля в США отмечают Национальный день поддержки одиноких — повод проявить внимание и заботу к тем, кто чувствует себя одиноко. В этот день принято звонить, писать теплые сообщения, навещать пожилых или просто делать добрые дела, чтобы подарить людям немного тепла. Праздник придумал житель Детройта Фрэнсис Песек, чтобы напомнить о важности сострадания и поддержки.
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