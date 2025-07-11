11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Кравченко впервые исполнила песню «Мотылек» на торжественном открытии «Славянского базара в Витебске».
С этой композицией артистка представит Беларусь на международном конкурсе «Интервидение-2025».-0-
С этой композицией артистка представит Беларусь на международном конкурсе «Интервидение-2025».
11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Кравченко впервые исполнила песню «Мотылек» на торжественном открытии «Славянского базара в Витебске».
С этой композицией артистка представит Беларусь на международном конкурсе «Интервидение-2025».-0-