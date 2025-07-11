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Анастасия Кравченко впервые исполнила песню «Мотылек» на торжественном открытии «Славянского базара в Витебске»

С этой композицией артистка представит Беларусь на международном конкурсе «Интервидение-2025».

11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Кравченко впервые исполнила песню «Мотылек» на торжественном открытии «Славянского базара в Витебске».

С этой композицией артистка представит Беларусь на международном конкурсе «Интервидение-2025».-0-