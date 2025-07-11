Психолог перечислила мягкие способы отказать без чувства вины

Отказывать в просьбе — это нормально, однако, многие не умеют говорить «нет», так как испытывают при этом чувство вины. Как научиться отказывать, рассказала изданию «РИАМО» специалист службы психологической помощи Екатерина Игонина.
— Предложение поддержки или совета, которые помогут собеседнику справиться без вашего участия, смягчат отказ, — считает психолог.
Эксперт добавила, что мягкий отказ можно мотивировать загруженностью, занятостью другими делами или собственными планами. При этом, психолог подчеркнула, что отказ в данном случае будет заботой о собственном ментальном здоровье.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что за неумением говорить другим людям «нет» зачастую стоит низкая самооценка. Иногда безотказным людям даже «спасибо» не говорят, ведь их помощь воспринимается как само собой разумеющееся. А каждая новая услуга провоцирует более масштабные просьбы. В конце концов, вашу помощь станут считать чем-то обыденным.