Психолог перечислила мягкие способы отказать без чувства вины

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что за неумением говорить другим людям «нет» зачастую стоит низкая самооценка. Иногда безотказным людям даже «спасибо» не говорят, ведь их помощь воспринимается как само собой разумеющееся. А каждая новая услуга провоцирует более масштабные просьбы. В конце концов, вашу помощь станут считать чем-то обыденным.